Дани Алвес: «В раздевалке «Ювентуса» не разрешали включать музыку, а я не могу жить без музыки, без танцев»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал свой уход из «Ювентуса». Одной из причин стало отсутствие музыки в раздевалке команды.

«Сначала у меня было много неприятностей, потому что они меня не понимали как на поле, так и за его пределами. Потребовалось некоторое время, чтобы наше сотрудничество принесло результаты.

Какое было разочарование? Вот пример. В раздевалке нам не разрешали включать музыку. Я не могу жить без музыки, без танцев.

Я не сумасшедший человек, который хочет изменить все правила. Мне нравится, когда вокруг радостная атмосфера и чувствуется единство команды. Я думал о пользе для коллектива. Однако на меня смотрели с некоторым подозрением. Постепенно все стало лучше, и у нас была хорошая вторая половина сезона.

Жизнь нуждается в безумии, если она не заставляет вас отступать от своих принципов. Я спонтанный человек, но я никогда не пытаюсь причинять кому-то боль или беспокоить других», – сказал Алвес.

Фото: Global Look Press

Источник: Football-Italia