Дани Алвес пропустит чемпионат мира в России из-за травмы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес не попадет на ЧМ-2018. У бразильца диагностировали повреждение крестообразной связки колена.

Сегодня игрок прошел дополнительное медобследование, по итогам которого врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который прилетел в Париж, пришел к выводу, что у защитника повреждение крестообразной связки колена, и он не сможет восстановиться от повреждения и выступить на ЧМ-2018. Даже если Алвесу не потребуется операция, игрок сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

Футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» и был заменен на 41-й минуте встречи из-за болей в колене.

В этом сезоне Алвес сыграл в 25 матчах, забил один и отдал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: FOX Sports

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