Дани Алвес может перейти в «Манчестер Сити»

Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес может покинуть команду. В игроке заинтересован топ-клуб из Англии.

Руководство «Манчестер Сити» планирует приобрести бразильца в ближайшее время, Дани уже дал согласие на переход. В 34-летнем Алвесе лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который работал с игроком в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». В прошедшем сезоне защитник стал победителем Серии А и обладателем Кубка Италии, а также дошел с «бьянконери» до финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport