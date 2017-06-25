Дани Алвес и Хави Мартинес близки к переходу в «Манчестер Сити»

Трансферы Дани Алвеса из «Ювентуса» и Хави Мартинеса из «Баварии» к Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити» практически состоялись. Через неделю новичкам предстоит пройти медосмотр в Англии.

Защитник баварцев Хави Мартинес оценен английским клубом в 30 млн евро. В сезоне-2016/17 футболист совершал в среднем 1,7 отбора за игру, забил два гола и отдал результативную передачу. В качестве игрока «Баварии» на поле центрдеф вышел в 37 матчах.

34-летний Дани Алвес также готов усилить скамейку Хосепа Гвардиолы в новом сезоне Премьер-лиги. Финалист Лиги чемпионов практически разорвал контракт с туринским клубом, за который в сезоне-2016/17 выступил в 33 матчах, оформив 6 голов и 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: BT Sport