Дани Алвес: «Благодарен Неймару, что я оказался в «ПСЖ»

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболист «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о своем переходе во французскую команду. Бразилец признался, что его новый одноклубник Неймар повлиял на решение присоединиться к красно-синим.

«Благодарен Неймару за то, что я оказался в «ПСЖ». Изначально мой переезд в Париж не был запланирован. Но если Неймар смог меня убедить,он предполагал и свое будущее.

Его трансфер в «ПСЖ»? К этому я не имею отношения. Я лишь пожелал ему быть счастливым», — заявил 34-летний защитник.

Напомним, в июне Алвес расторг соглашение с «Ювентусом» и перешел к «столичным» на правах свободного агента. Неймар же был приобретен у «Барселоны» за 222 миллиона евро — рекордную сумму за трансфер в истории футбола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Лиги 1

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