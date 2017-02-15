Дан Петреску подал заявление в ФИФА по поводу невыплаты денег от «Кубани»

Дело по долгам «Кубани» румынскому тренеру Дану Петреску рассмотрит ФИФА. Об этом сообщил агент специалиста Николай Пырнэу.

«Мы подали документы в палату по разрешению споров ФИФА. Теперь ждем результатов, Но из-за решения аналогичной палаты РФС дело не затянется. Петреску до сих пор не выплатили ни единого рубля.

Краснодарцы также не рассплатились со множеством футболистов. У меня складывается такое впечатление, что руководство поставили для одной цели – развалить клуб», — заключил Пырнэу.

В октябре желто-зеленые уволили 49-летнего румына с должности главного тренера. В конце прошлого года палата по разрешению споров РФС обязала южан выплатить Петреску всю сумму задолженности.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт