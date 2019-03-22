Далер Кузяев не сыграет против Казахстана, УЕФА выдвинул обвинения Неймару, Эусебио Ди Франческо может продолжить работу в Серии А. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 марта.

1. Далер Кузяев пропустит матч против Казахстана

Полузащитник сборной России получил травму в матче против бельгийцев. 

2. Ничья Португалии и Украины, разгром от Англии, четыре гостевых мяча Франции. Результаты дня 

Накануне между собой сыграли национальные команды из трех групп.

3. Эусебио Ди Франческо может возглавить «Фиорентину»

Итальянский специалист был уволен из «Ромы» 7 марта. 

4. УЕФА выдвинул обвинения Неймару

Нападающего «ПСЖ» могут наказать за критику судей после матча 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед». 

5. Немецкие болельщики, оскорблявшие Лероя Сане и Илкая Гюндогана, сдались полиции

Зрители выкрикивали расистские речевки во время товарищеской игры против Сербии.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Катар выиграл Кубок Азии, Сердар Азмун перешел в «Зенит», РПЛ представила календарь на март. Главные новости дня

«Барселона» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси, европейские топ-клубы интересуются Джованни Ло Чельсо. Главные новости дня

РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 18 июля 2019 г.

Ничья «Спартака» и «Зенита», достижение Глушакова, скандал с Погребняком. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 