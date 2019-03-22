Далер Кузяев не сыграет против Казахстана, УЕФА выдвинул обвинения Неймару, Эусебио Ди Франческо может продолжить работу в Серии А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 марта.

1. Далер Кузяев пропустит матч против Казахстана

Полузащитник сборной России получил травму в матче против бельгийцев.

2. Ничья Португалии и Украины, разгром от Англии, четыре гостевых мяча Франции. Результаты дня

Накануне между собой сыграли национальные команды из трех групп.

3. Эусебио Ди Франческо может возглавить «Фиорентину»

Итальянский специалист был уволен из «Ромы» 7 марта.

4. УЕФА выдвинул обвинения Неймару



Нападающего «ПСЖ» могут наказать за критику судей после матча 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».

5. Немецкие болельщики, оскорблявшие Лероя Сане и Илкая Гюндогана, сдались полиции

Зрители выкрикивали расистские речевки во время товарищеской игры против Сербии.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею