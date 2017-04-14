ЦСКА заинтересован в приобретении форварда «Аустрии»

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде грядущим летом может перейти в ЦСКА. «Армейские» скауты наблюдали за его дебютом в сборной Нигерии.

Форвард венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде попал в сферу интересов селекционного отдела ЦСКА. Представители армейского клуба просматривали 23-летнего нападающего 23 марта в его дебютном матче за сборную Нигерии в товарищеской игре с Сенегалом, который закончился со счетом 1:1.

«Он входит в число игроков, которых ЦСКА планирует приобрести грядущим летом. На данный момент интерес москвичей ограничивается только просмотром Кайоде, но все может измениться после того, когда откроется летнее трансферное окно. За ним следили скауты различных клубов во время товарищеского матча сборной Нигерии, и я думаю, что они были под впечатлением», — рассказал агент футболиста.

В текущем сезоне Кайоде провел в чемпионате Австрии 26 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. В Лиге Европы на его счету 12 матчей и пять голов.