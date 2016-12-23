ЦСКА хочет арендовать у «Эвертона» Умара Ньясса

В текущем сезоне Ньясс не сыграл за «ирисок» ни одного матча и тренировался с молодежной командой.

Армейцы, которым в срочном порядке необходим нападающий, рассматривают вариант аренды Ньясса с последующей возможностью выкупа игрока. Пресс-служба «Эвертона» комментировать эту информацию отказалась.

Напомним, что сенегалец перешел в стан «скаузеров» зимой 2016 года из «Локомотива» за 17,9 млн евро. В сезоне-2015/16 он провел за ливерпульский клуб 7 игр.

На днях сообщалось, что «Локомотив» предложил Ньяссу вернуться в команду, но футболист ответил отказом.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС