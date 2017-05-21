ЦСКА вышел в отборочный раунд Лиги чемпионов

Автор: Лидия Дидык 0

РФПЛ. 28 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «Арена ЦСКА». 12 мая 2017 г.

ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0). Московский клуб занял второе место и вышел в отборочный раунд Лиги чемпионов.

Таким образом, армейцы гарантировали себе участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Занявший третье место в премьер-лиге «Зенит» будет выступать в Лиге Европы.

«Армейцы» примут участие в ЛЧ пятый сезон подряд.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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