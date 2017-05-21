ЦСКА вышел в отборочный раунд Лиги чемпионов

ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0). Московский клуб занял второе место и вышел в отборочный раунд Лиги чемпионов.

#ЦСКА стартует в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Пятый сезон подряд в ЛЧ! pic.twitter.com/jg3D9V89sS — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) May 21, 2017

Таким образом, армейцы гарантировали себе участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Занявший третье место в премьер-лиге «Зенит» будет выступать в Лиге Европы.

«Армейцы» примут участие в ЛЧ пятый сезон подряд.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный твиттер ЦСКА