ЦСКА выиграл Суперкубок России, Александр Головин стал самым дорогим российским игроком в истории. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 июля.
1. ЦСКА одержал победу в Суперкубке России
Судьбу трофея решил гол Хетага Хосонова, забитый в дополнительное время.
2. Александр Головин — самый дорогой российский игрок в истории
Он побил рекорд Юрия Жиркова, за которого в 2009 году «Челси» отдал 21 млн евро.
3. Луис Адриано не сыграет против «Оренбурга»
По словам тренера «Спартака» Массимо Карреры, форвард повредил мышцу на тренировке.
4. Ибрагим Цаллагов перешел в «Рубин» на правах аренды
Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Динамо».
5. Максим Канунников подписал контракт с «Крыльями Советов»
Самарский клуб подписал с форвардом соглашение до конца сезона.
6. Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки накануне Суперкубка России
В пьяной драке на Курском вокзале погиб 30-летний болельщик.
Фото: Твиттер ПФК ЦСКА