ЦСКА выиграл Суперкубок России, Александр Головин стал самым дорогим российским игроком в истории. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 июля.

1. ЦСКА одержал победу в Суперкубке России

Судьбу трофея решил гол Хетага Хосонова, забитый в дополнительное время.

2. Александр Головин — самый дорогой российский игрок в истории

Он побил рекорд Юрия Жиркова, за которого в 2009 году «Челси» отдал 21 млн евро.

3. Луис Адриано не сыграет против «Оренбурга»

По словам тренера «Спартака» Массимо Карреры, форвард повредил мышцу на тренировке.

4. Ибрагим Цаллагов перешел в «Рубин» на правах аренды

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Динамо».

5. Максим Канунников подписал контракт с «Крыльями Советов»

Самарский клуб подписал с форвардом соглашение до конца сезона.

6. Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки накануне Суперкубка России

В пьяной драке на Курском вокзале погиб 30-летний болельщик.

Фото: Твиттер ПФК ЦСКА

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