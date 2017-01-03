ЦСКА начал переговоры с «Коринтиансом» о трансфере молодого защитника

ЦСКА заинтересован в приобретении молодого бразильского защитника Мойзеса Барбосы. «Армейцы» начали борьбу за игрока со своим извечным соперником — «Спартаком».

Московский ЦСКА начал переговоры по переходу защитника «Коринтианса» Мойзеса Барбосы. По имеющейся информации, российский клуб предложил за футболиста два миллиона долларов. Напомним, ранее перспективным защитником интересовался «Спартака». «Армейцы» намерены перехватить игрока у красно-белых.

Минувший сезон Мойзес Барбоса провёл в аренде в «Баие», где сыграл 36 матчей и забил один гол.

Фото: официальный сайт «Баия»

Источник: Meutimao