ЦСКА – «Спартак». Онлайн главного дерби страны

Сегодня состоится главный матч в российском футболе, дерби двух непримиримых команд, цветов и даже идеологий – ЦСКА – «Спартак». Игра 26 тура окончательно определит, сможет ли «Спартак» удержать преимущество перед «золотом» и насколько ЦСКА еще готов в этой гонке поучаствовать. Еженедельник «Футбол» будет освещать матч с ВЭБ-Арены, который начнется в 17:00, а за всеми новостями вы сможете следить в нашем онлайне.

11:00 — Фанаты ЦСКА не смогли скрыть часть своего перфоманса.

10:30 — Денис Глушаков вернется на поле после дисквалификации и настроен боевито.

10:00 — Команды подходят практически в оптимальных составах: у ЦСКА под вопросом появление Алан Дзагоев, у «Спартака» — точно не сыграет Евгений Макеев из-за травмы.

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