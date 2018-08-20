ЦСКА сменил арену, но может потерять зрителей. Фанаты армейцев не хотят соседствовать со «Спартаком» и грозят бойкотом

Главный фаворит сезона ЦСКА справляет новоселье: с Ленинградского проспекта, где красно-синие проводили домашние матчи 27 лет, было решено переехать на «ВТБ Ледовый дворец» на Автозаводской улице. Переселение на юг Москвы удивляет: в пяти минутах от «брошенной» арены находится 12-тысячный «Мегаспорт». Но туда заселилось «Динамо», съехавшее именно с «ВТБ Парка легенд».

Новый стадион армейцев был арендован столичным клубом на 5 лет, а несколько недель назад его переименовали в «ЦСКА Арену». Теперь соседом красно-синих по объекту станет «Спартак». Фанатов ЦСКА этот и другие факторы задели. «Переезд на новую арену, в стенах которой свои игры вот уже второй год будет проводить «Спартак», — очень, мягко говоря, спорное решение. По мнению руководства, болельщик не имеет права участвовать в принятии решения, где ему поддерживать команду. Подтверждает это дерзкая и грубая форма общения президента клуба ХК ЦСКА Игоря Есмантовича на состоявшейся закрытой встрече с болельщиками», — с таким обращением выступили фанаты.

Часть из них объявила о бойкоте домашних матчей в новом сезоне. Но Есмантовича такая акция не пугает, еще в июле он верил в благородную миссию случившегося: «Наше соседство в «Парке легенд» должно поспособствовать сближению болельщиков ЦСКА и «Спартака».

Из тех, кто выступает против бойкота, оказались знаменитые игроки ЦСКА прошлых лет – Борис Михайлов, Александр Волчков, Валерий Каменский. По их мнению, нужно радоваться переезду на комфортабельную арену и приходить на матчи. К тому же в новом сезоне у красно-синих есть на кого посмотреть: в составе команды выступают нападающие Кирилл Капризов, Иван Телегин и еще шесть чемпионов Олимпиады-2018. Среди новичков ЦСКА стоит выделить 24-летнего форварда Антона Слепышева, вернувшегося из НХЛ, а также 15-летнего голкипера юниорской сборной России Семена Шарабарина из новокузнецкого «Металлурга».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА