ЦСКА сделал официальное предложение футболисту «Коринтианса» Роберто Мойзеса

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Мойзес Барбоса

Руковдство московского ЦСКА предложило бразильскому защитнику Роберто Мойзесу перейти в их команду. Об этом заявил сам 21-летний футболист.

«От ЦСКА поступило конкретное предложение.  Сейчас ведутся переговоры с руководством «Коринтианса». Сейчас я счастлив в нынешнем клубе. Но это футбол, может произойти все. Давайте наберемся терпения и просто подождем», — заявил Мойзес.

По информации СМИ, к футболисту проявляет интерес и другой столичный клуб. «Спартак» планирует приобрести бразильца в летнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Jornal Floripa

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