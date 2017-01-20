ЦСКА сделал официальное предложение футболисту «Коринтианса» Роберто Мойзеса

Руковдство московского ЦСКА предложило бразильскому защитнику Роберто Мойзесу перейти в их команду. Об этом заявил сам 21-летний футболист.
«От ЦСКА поступило конкретное предложение. Сейчас ведутся переговоры с руководством «Коринтианса». Сейчас я счастлив в нынешнем клубе. Но это футбол, может произойти все. Давайте наберемся терпения и просто подождем», — заявил Мойзес.
По информации СМИ, к футболисту проявляет интерес и другой столичный клуб. «Спартак» планирует приобрести бразильца в летнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
Источник: Jornal Floripa