ЦСКА разгромлен в Лондоне, «Вест Хэм» отказался от Смолова, «Милан» продлил Гаттузо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 апреля.

1. «Арсенал» одержал крупную победу над ЦСКА

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч.

2. Судьи ЧМ-2018 получат по 57 тысяч евро за каждый матч

На турнире будут работать в общей сложности 36 рефери и 63 помощника главного судьи.

3. «Вест Хэм» не будет приобретать Федора Смолова

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года.

4. «Милан» продлил соглашение с Дженнаро Гаттузо на три года

Новое соглашение 40-летнего специалиста с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года.

5. «Аякс» переименует стадион в честь Йохана Кройффа

Великие игроки никогда не будут забыты.

Фото: Global Look Press

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