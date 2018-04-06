ЦСКА разгромлен в Лондоне, «Вест Хэм» отказался от Смолова, «Милан» продлил Гаттузо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 апреля.
1. «Арсенал» одержал крупную победу над ЦСКА
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч.
2. Судьи ЧМ-2018 получат по 57 тысяч евро за каждый матч
На турнире будут работать в общей сложности 36 рефери и 63 помощника главного судьи.
3. «Вест Хэм» не будет приобретать Федора Смолова
Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года.
4. «Милан» продлил соглашение с Дженнаро Гаттузо на три года
Новое соглашение 40-летнего специалиста с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года.
5. «Аякс» переименует стадион в честь Йохана Кройффа
Великие игроки никогда не будут забыты.
Фото: Global Look Press