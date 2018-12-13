ЦСКА разгромил «Реал», определились все участники плей-офф Лиги чемпионов, «Лужники» признаны лучшим стадионом мира по версии ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 декабря.

1. Лига чемпионов УЕФА — 2018/19. 12 декабря. Результаты матчей

ЦСКА разгромил «Реал», но не вышел даже в Лигу Европы. Стали известны все участники плей-офф ЛЧ.

2. В «Спартаке» опровергли информацию о задержании Жиго

Ранее появилась информация, что защитник «красно-белых» был задержан в Шереметьево за нарушение таможенных правил.

3. Стадион «Лужники» стал лучшим в мире по версии ФИФА

Об этом заявил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

4. Роман Зобнин: «Итоги сезона? Мы перевернули отношение к футболу, это самое главное»

Полузащитник сборной России и «Спартака» прокомментировал свою победу в премии «Джентльмен года».

5. Хоккейный матч на открытом воздухе между Россией и Финляндией посетят более 60 тысяч человек

Первый вице-премьер ФХР Роман Ротенберг рассказал об ожиданиях от матча Кубка Первого канала с финнами.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею