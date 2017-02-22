ЦСКА прошел в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА

Московские армейцы переиграли сверстников из норвежского «Русенборга». Победный гол, за минуту до конца, оформил Тимур Пухов.

Встреча проходила в Москве, на стадионе «Октябрь». Счет открыл капитан юношеского ЦСКА Тимур Жамалетдинов. В конце первого тайма норвежцы сравняли счет с пенальти.

Вся вторая половина прошла в атаках хозяев. На 89-ой минуте армейцы получили право на одиннадцатиметровый, который реализовал Тимур Пухов — 2:1.

В ¼ финала ЦСКА встретится со сверстниками из «Бенфики». Игра состоится 7 марта в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»