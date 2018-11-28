ЦСКА проиграл «Виктории», «Аякс» гарантировал место в плей-офф, стадион «Динамо» получил разрешение на эксплуатацию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 ноября.
1. ЦСКА уступил «Виктории»
Этот и другие результаты Лиги чемпионов.
2. Стадион «Динамо» получил разрешение на эксплуатацию
Матчем открытия должно стать дерби «Динамо» — «Спартак».
3. Матч АПЛ был задержан из-за плохого самочувствия инспектора встречи
Поединок отложили на 30 минут.
4. Сол Кэмпбелл возглавил клуб четвертого дивизиона Англии
В октябре этого года Кэмпбелл вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии.
5. Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине
Италия – кандидат на проведение.
Фото: Сергей Дроняев