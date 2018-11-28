ЦСКА проиграл «Виктории», «Аякс» гарантировал место в плей-офф, стадион «Динамо» получил разрешение на эксплуатацию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 ноября.

1. ЦСКА уступил «Виктории»

Этот и другие результаты Лиги чемпионов.

2. Стадион «Динамо» получил разрешение на эксплуатацию

Матчем открытия должно стать дерби «Динамо» — «Спартак».

3. Матч АПЛ был задержан из-за плохого самочувствия инспектора встречи

Поединок отложили на 30 минут.

4. Сол Кэмпбелл возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

В октябре этого года Кэмпбелл вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии.

5. Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине

Италия – кандидат на проведение.

Фото: Сергей Дроняев

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