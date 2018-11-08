ЦСКА проиграл «Роме», Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры, Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 ноября.
1. Лига чемпионов. Результаты дня.
ЦСКА уступил «Роме» на «Лужниках».
2. Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста.
Бывший капитан сборной России по футболу на следующей неделе проведет свой последний матч в качестве игрока казахстанского «Кайрата».
3. Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако.
Россиянина отпустили под подписку о невыезде.
4. «Спартак» будет играть следующий кубковый матч без активных фанатов
Решение было принято по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи».
5. Новым тренером «Уфы» назначен Дмитрий Кириченко.
После 13 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press