ЦСКА проиграл «Роме», Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры, Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 ноября.

1. Лига чемпионов. Результаты дня.

ЦСКА уступил «Роме»  на «Лужниках».

2. Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста.

Бывший капитан сборной России по футболу на следующей неделе проведет свой последний матч в качестве игрока казахстанского «Кайрата». 

3. Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако.

Россиянина отпустили под подписку о невыезде. 

4. «Спартак» будет играть следующий кубковый матч без активных фанатов

Решение было принято по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи».

5. Новым тренером «Уфы» назначен Дмитрий Кириченко.

После 13 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press

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