ЦСКА продлил контракт с Тимуром Жамалетдиновым

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Жамалетдинов

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Подробности контракта не разглашаются.

Как сообщается, вчера на сбор «армейцев» в Кампоаморе прибыл генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. В ходе визита он пообщается с представителями тренерского штаба и футболистами, а также посетит товарищеский матч «красно-синих» с испанской «Картахеной».

В текущем сезоне 19-летний игрок провел в молодежном первенстве России 17 матчей и забил 12 мячей.

Фото: официальный твиттер-аккаунт ЦСКА
Источник: официальный сайт ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Эммануэль Фримпонг

Эммануэль Фримпонг не может договориться о переходе в шведский «Эскилстун»

Чемпионата KFC. Прямая трансляция Суперфинала

Дмитрий Хохлов знает, кто подливал в «Кубани» масла в огонь

Добавить комментарий

Войти с помощью: 