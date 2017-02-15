ЦСКА продлил контракт с Тимуром Жамалетдиновым

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Подробности контракта не разглашаются.

Как сообщается, вчера на сбор «армейцев» в Кампоаморе прибыл генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. В ходе визита он пообщается с представителями тренерского штаба и футболистами, а также посетит товарищеский матч «красно-синих» с испанской «Картахеной».

В текущем сезоне 19-летний игрок провел в молодежном первенстве России 17 матчей и забил 12 мячей.

Фото: официальный твиттер-аккаунт ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА