ЦСКА пробился в 1/8 Лиги Европы, «МЮ» отбился от «Севильи», Фернандо Торрес покинет «Атлетико». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Москва. «ВЭБ Арена». 21 февраля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 февраля.

1. Лига Европы. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала турнира

Исход противостояния решил точный удар Алана Дзагоева на исходе первого тайма.

2. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«Севилья» и «МЮ» разошлись миром, «Шахтер» одолел «Рому».

3. Фернандо Торрес летом уйдет из «Атлетико»

Это подтвердил главный тренер «индейцев» Диего Симеоне.

4. «Бавария» повторила клубный рекорд, одержав 14 побед подряд

Такую же длинную выигрышную серию мюнхенцы выдали в 1980 году. Сегодня команда Юппа Хайнкеса грозится установить новую планку.

5. В сезоне-2018/19 Российская футбольная премьер-лига будет иметь новый логотип

Об этом сообщил директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин.

 

Фото:  Сергей Дроняев

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