ЦСКА помимо Витиньо ищет еще одного нападающего

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ближайших трансферных целях клуба. Как отметил специалист, команде требуется ярко выраженный центральный нападающий.

«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того что к нам возвращается Витиньо, как минимум нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно.

Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов», – заявил Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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