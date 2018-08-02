ЦСКА подписал Абеля Эрнандеса, счет «Анжи» заблокирован, Смолов попал в ДТП. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 августа.

1. Единственный счет «Анжи» арестован Федеральной налоговой службой

У махачкалинского клуба могут возникнуть проблемы с финансированием.

2. УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри за допинг

Последним местом работы француза был турецкий «Антальяспор».

3. Федора Смолова лишат прав, поскольку он не вызывал ГИБДД на место ДТП

Игрок сборной России вызвал только эвакуатор.

4. ЦСКА подписал Абеля Эрнандеса

Он перешел в армейский клуб в качестве свободного агента.

5. «Сочи» арендовал Николая Обольского

Обольский – воспитанник «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

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