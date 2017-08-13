ЦСКА побеждает «Спартак», Хави Гарсия переходит в «Бетис», Зинедин Зидан продлил контракт с «Реалом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 августа.

1. Премьер-лига. 6-й тур. ЦСКА побеждает «Спартак» и другие результаты

ЦСКА одолел «Спартак», «Динамо» выиграло у «Анжи», «Ростов» разгромил «Уфу»

2. Хави Гарсия перейдет в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» прибыл в Севилью, где пройдет медицинское обследование

3. «Халл Сити» одержал первую официальную победу под руководством Леонида Слуцкого

Во втором туре Чемпионшипа на домашнем стадионе «Халла» был повержен «Бертон Альбион».

4. Гари Медель перешел в «Бешикташ»

Чилийский защитник «Интера» продолжит карьеру в Турции

5. Зинедин Зидан продлил контракт с «Реалом»

Француз останется у руля «сливочных» до лета 2020 года, а его зарплата вырастет почти вдвое.

6. «Рубин» хочет избавиться от шести легионеров

Клуб намерен провести чистку состава. Также сообщается, что в Казань может вернуться Александр Бухаров

7. Георгий Джикия: «От Карреры перед каждой игрой звучит пламенная речь»

Защитник «Спартака» — о словарном запасе Массимо Карреры, впечатлениях от Кубка конфедераций и медали на лобовом стекле автомобиля

Фото: Сергей Дроняев

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