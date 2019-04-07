ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Реал» намерен приобрести Поля Погба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 апреля.
1. Премьер-лига. 22-й тур. ЦСКА победил «Спартак» в дерби
Дублем отметился исландец Арнор Сигурдссон.
2. В столичном дерби в драке из-за шарфа с надписью в адрес Дениса Глушакова серьезно пострадал болельщик «Спартака»
Фаната унесли на носилках в бессознательном состоянии.
3. «Реал» намерен приобрести Поля Погба
Француз — приоритетная цель для укрепления середины поля «сливочных».
4. Павел Мамаев перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы играть в футбол
Об этом заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
5. 7 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Интер» — «Аталанта»
Эту и другие трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».
Фото: Сергей Дроняев