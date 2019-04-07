ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Реал» намерен приобрести Поля Погба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 апреля.

1. Премьер-лига. 22-й тур. ЦСКА победил «Спартак» в дерби

Дублем отметился исландец Арнор Сигурдссон.

2. В столичном дерби в драке из-за шарфа с надписью в адрес Дениса Глушакова серьезно пострадал болельщик «Спартака»

Фаната унесли на носилках в бессознательном состоянии.

3. «Реал» намерен приобрести Поля Погба

Француз — приоритетная цель для укрепления середины поля «сливочных».

4. Павел Мамаев перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы играть в футбол

Об этом заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

5. 7 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Интер» — «Аталанта»

Эту и другие трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».

Фото: Сергей Дроняев

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