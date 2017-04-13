ЦСКА планирует продлить соглашения с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство московского ЦСКА собирается заключить новые контракты с некоторыми защитниками команды. Об этом сообщил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев.

«Речь идет о соглашениях сроком на год, но мы будем смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков. Надеюсь, что никаких проблем возникнуть не должно.  Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После завершения клубного сезона сядем с ними и все обсудим. Мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве», — заявил Бабаев.

В текущем сезоне Игнашевич сыграл за «армейцев» в 18 встречах и забил трижды. На счету Василия Березуцкого — 20 игр и 1 гол, а у Алексея 14 сыгранных матча.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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