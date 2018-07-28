ЦСКА одержал победу в Суперкубке России, забив в дополнительное время

ЦСКА в 7 раз стал обладателем суперубка России. Команда обыграла чемпиона страны в дополнительное время.

Суперкубок России-2018

ЛОКОМОТИВ — ЦСКА — 0:1 (0:0,0:0,0:0,0:1)

Москва. 27 июля.

Стадион: «Нижний Новгород».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Локомотив: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Идову, 90), Игнатьев, Фернандеш (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Миранчук, Денисов (Тарасов, 105), Эдер (Фарфан, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Хосонов, 67), Чернов, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Щенников, 13), Бистрович, Ефремов (Бийол, 81), Магнуссон, Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

Гол: 1:0 — Хасанов (106).

Предупреждения: Бистрович (57), Чернов (66).

Удаление: Кверквелия (113).

11(5) удары (в створ) 14 (5)

1 угловые 5

2 офсайды 1

12 фолы 12

56 % владения мячом 50

В основное время матча интересных событий случилось немного. Команды только начинают вкатываться в сезон, а потому побаиваются играть в открытый футбол. В итоге матч затянулся и завершился лишь после дополнительного времени. Автором единственного мяча стал полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, отличившийся на 106-й минуте. На 113-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию за фол на Родриго Бекао, но это не помогло железнодорожникам. ЦСКА сумел довести матч до победы. Для «армейцев» этот Суперкубок России стал уже 7-м в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»