ЦСКА одержал 400-ю победу в чемпионатах России

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. «Армейцы» добыли юбилейную победу в чемпионатах страны.

Теперь в активе ЦСКА 400 побед, 178 ничьих и 186 поражений в чемпионатах России при разнице забитых и пропущенных мячей 1229-728.

«Армейцы» стали второй командой, которой покорилась эта победная отметка. В декабре 2015 года свою 400-ю победу одержал «Спартак», на счету которого сейчас уже 420 выигранных встреч.

Красно-синие набрали 42 очка и вернулись на второе место в турнирной таблице. ЦСКА имеет равное количество баллов с «Зенитом», но обходит сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Армейцы» вместе с петербургским клубом отстают на три очка от лидирующего «Спартака», который в понедельник в Москве сыграет с «Оренбургом».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат