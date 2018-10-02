ЦСКА обыграл мадридский «Реал» и возглавил группу ЛЧ, фанат «Рейнджерс» разбил голову арбитру. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 октября.
1. ЦСКА в домашнем матче обыграл мадридский «Реал»
Этот и другие результаты второго тура Лиги чемпионов.
2. Фанат «Рейнджерс» разбил голову арбитру
Матч 7-го тура чемпионата Шотландии против «Ливингстона» ознаменовался скандалом.
3. Джефферсон Фарфан пропустит матч с «Шальке»
Перед матчем в ЛЧ «Локомотив» несет потери.
4. Мама Адриена Рабьо требует у «ПСЖ» повысить сыну зарплату
Мама игрока, которая является его агентом, требует оклад 10 миллионов евро.
5. Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы
У вратаря «канониров» диагностирована травма задней поверхности бедра.
Фото: Сергей Дроняев