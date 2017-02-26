ЦСКА — обладатель Кубка РФПЛ по киберфутболу

Завершился первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, который проходил в Уфе с 24 по 26 февраля. В финале сошлись игрок ЦСКА и «Уфы».
Победу одержал игрок ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев, взявший верх в решающем поединке над Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым из Уфы.
В соревнованиях по FIFA 17 принимали участие представители 16 футбольных клубов России.
.@PFC_CSKA_MOSCOW ЧЕМПИОН 🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊
Андрей Гурьев (TIMON)
«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» #КубокРФПЛкиберфутбол pic.twitter.com/FJytfczDBE
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) February 26, 2017
Фото: официальный твиттер РФПЛ
Источник: еженедельник «Футбол»