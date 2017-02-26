ЦСКА — обладатель Кубка РФПЛ по киберфутболу

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Завершился первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, который проходил в Уфе с 24 по 26 февраля. В финале сошлись игрок ЦСКА и «Уфы».

Победу одержал игрок ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев, взявший верх в решающем поединке над Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым из Уфы.

В соревнованиях по FIFA 17 принимали участие представители 16 футбольных клубов России.

Фото: официальный твиттер РФПЛ
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

«Эвертон» предложит Это’О новый контракт

В Шальке не хотят ухода Дракслера

Стивен Джеррард получит работу в академии «Ливерпуля»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 