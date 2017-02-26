ЦСКА — обладатель Кубка РФПЛ по киберфутболу

Завершился первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, который проходил в Уфе с 24 по 26 февраля. В финале сошлись игрок ЦСКА и «Уфы».

Победу одержал игрок ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев, взявший верх в решающем поединке над Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым из Уфы.

В соревнованиях по FIFA 17 принимали участие представители 16 футбольных клубов России.

Фото: официальный твиттер РФПЛ

Источник: еженедельник «Футбол»