ЦСКА не станет подписывать контракт с Джафаром

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о нападающем Джафаре, который тренировался с командой на первом сборе. Также главный тренер отметил, какое впечатление оставил форвард Ласина Траоре.

«Джафара не будет в команде. Он из Буркина-Фасо. Команда должна быть адаптирована под несколько схем в идеале. Эволюционировать. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику тебя анализировать. Ближе к весне мы поймем, какая схема нам больше подходит.

Игнашевич вызывает восхищение и уважение, как он готовится к каждому сбору, каждой тренировке. Делает все на максимуме. Его класс и понимание игры нужны команде.

Я пытаюсь выжать максимум из того, что есть. У нас есть селекционный отдел, но зимой сложно найти качественного игрока. Мы ждем трансферов, но если их не будет, будем исходить из того, что есть. Траоре пока не оставил цельного впечатления», — рассказал Виктор Гончаренко.

После 17 туров ЦСКА занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. «Армейцы» уступают лидирующему «Спартаку» 8 баллов.