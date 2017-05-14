ЦСКА не будет продлевать контракт с Романом Еременко

Автор: Евгений Морозов 0

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В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина.

«Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать.

Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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