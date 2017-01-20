ЦСКА намерен вернуть Александра Макарова из ФНЛ

Сейчас Александр Макаров выступает за клуб «Тосно». Вероятнее всего он вернется в ЦСКА по окончании сезона.

На полузащитника есть спрос. Сообщается, что в это трансферное окно «Тосно» готов был выкупить права на игрока, которые принадлежат «армейцам. Однако ЦСКА наотрез отказался продавать своего воспитанника и намерен вернуть его себе по окончании чемпионата, когда истечет срок арендного соглашения.

Макаров перешел в «Тосно» летом 2016 года. В 9 матчах текущего сезона Макаров не отметился результативными действиями.

Фото: официальный сайт «Тосно»

Источник: Р-Спорт