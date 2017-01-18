ЦСКА намерен усилить атаку форвардом сборной Кении

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Юргордена» Майклу Олунге. В борьбу за 22-летнего футболиста включились китайские клубы.

Лучший снайпер шведского «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру в России.

Как сообщается, 22-летний Майкл Олунга входит в сферу интересов ЦСКА, но у «армейцев» есть серьезные конкуренты. Заполучить кенийского футболиста хотят некоторые китайские клубы, среди которых «Гуйчжоу Чжичэн».

Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон подтвердил интерес к футболисту. В шведском клубе Майкла Олунгу оценивают примерно в 4 миллиона евро и собираются выгодно продать игрока в ближайшие недели.

В прошедшем сезоне чемпионата Швеции Майкл Олунга забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи в 27 матчах.

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Фото: Global Look Press

Источник: Expressen