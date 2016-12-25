ЦСКА намерен приобрести Янника Боли

ЦСКА намерен усилить атаку Янником Боли. Ивуарийский форвард рассматривается как замена Ласине Траоре, с которым было решено досрочно расторгнуть арендное соглашение.

ЦСКА положил глаз на ивуарийца — Янника Боли, выступающего за махачкалинский «Анжи». В армейском клубе считают, что форвард «Анжи» может стать достойной заменой Ласине Траоре, который не оправдал надежд руководства и покинет клуб.

Боли выступает за «Анжи» с 2014-го года, ранее он защищал цвета луганской «Зари», причём он стал самым дорогим приобретением в истории клуба – «Заря» уплатила за него триста тысяч евро. Начинал же карьеру Боли в самом ПСЖ, но провёл там лишь два матча.

В сезоне 2016/2017 Боли появлялся на поле 11 раз и отметился двумя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Interessant