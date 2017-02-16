ЦСКА может усилиться вингером «Спортинга»

Источник, знакомый с работниками трансферного отдела ЦСКА, сообщил, что клуб претендует на воспитанника «львов» Желсона Мартинша.

Кроме армейцев, на 21-летнего футболиста претендует ряд испанских клубов, в том числе мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Трансфер может обойтись примерно в 15 млн евро.

Уроженец Кабо-Верде, имеющий португальское гражданство, выступает за основную команду «Спортинга» с 2015 года. Вместе с клубом Желсон Мартинш стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. В 2014 году Мартинш завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в составе молодежной сборной Португалии.

В текущем сезоне на счету Мартинша 4 гола и 7 ассистов в 21 матче.

Фото: Global Look Press

Источник: «ЦСКА Ньюс»