ЦСКА может усилиться вингером «Спортинга»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Мартинш

Источник, знакомый с работниками трансферного отдела ЦСКА, сообщил, что клуб претендует на воспитанника «львов» Желсона Мартинша.

Кроме армейцев, на 21-летнего футболиста претендует ряд испанских клубов, в том числе мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Трансфер может обойтись примерно в 15 млн евро.

Уроженец Кабо-Верде, имеющий португальское гражданство, выступает за основную команду «Спортинга» с 2015 года. Вместе с клубом Желсон Мартинш стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. В 2014 году Мартинш завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в составе молодежной сборной Португалии.

В текущем сезоне на счету Мартинша 4 гола и 7 ассистов в 21 матче.

Фото: Global Look Press
Источник«ЦСКА Ньюс»

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Антон Муша
Антон Муша
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