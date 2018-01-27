ЦСКА договорился с «Лестером» об аренде Ахмеда Мусы

Автор: Евгений Морозов 0

Ахмед Муса

ЦСКА договорился с «Лестер Сити» об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Нигерийский игрок в ближайшее время пройдет медосмотр в московском клубе.

Источник не уточняет, на какой срок будет рассчитана аренда, но ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Мусу до конца нынешнего сезона.

Напомним, Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.

В текущем сезоне Муса не провел ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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