ЦСКА договорился с «Лестером» об аренде Ахмеда Мусы

ЦСКА договорился с «Лестер Сити» об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Нигерийский игрок в ближайшее время пройдет медосмотр в московском клубе.

Источник не уточняет, на какой срок будет рассчитана аренда, но ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Мусу до конца нынешнего сезона.

Напомним, Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.

В текущем сезоне Муса не провел ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports