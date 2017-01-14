«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы

«Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли в финансовом 2015 году. Об этом сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.

Операционная прибыль питерской команды — 57 млн евро (рост — 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 млн евро (рост – 13%).

Клубом с максимальной операционной прибылью стал «Манчестер Юнайтед», заработавший 143 миллиона евро. «Зенит» занимает девятую строчку с прибылью в 57 миллионов.

По сумме чистой прибыли безоговорочно лидирует «Ливерпуль» с 75 миллионами евро. «Зенит» расположился на 9 месте с доходом в 26 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: UEFA