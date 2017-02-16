ЧМ-2026 может пройти в нескольких странах

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Инфантино

Чемпионат мира 2026 года могут принять одновременно 3-4 страны. При этом в каждой стране матчи будут проходить на 4-5 стадионах.

Об этом сообщил источник со ссылкой на Джанни Инфантино. Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.

Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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