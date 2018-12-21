ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли, Квинси Промесу грозит срок, Ловре Калинич перешел в «Астон Виллу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 декабря.

1. Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Турнир в России собрал гигантскую аудиторию. Коммерческий директор ФИФА в восторге.

2. Квинси Промесу грозит 8 месяцев тюрьмы условно и лишение прав на полгода

Голландец второй раз за полгода попал в полицейские сводки: летом избил жену, а теперь попался на вождении в нетрезвом виде.

3. Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью

Теперь футболистам вменяется причинение легкого вреда здоровью.

4. «Астон Вилла» объявила о переходе Ловре Калинича

Вратарь сборной Хорватии будет выступать в Чемпионшипе.

5. 22 декабря, суббота. Видеотрансляции матчей Серии А и Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол»

«Наполи» – СПАЛ (16:50), «Барселона» – Сельта (19:40), «Ювентус» – «Рома» (22:40).

Фото: Global Look Press

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