ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли, Квинси Промесу грозит срок, Ловре Калинич перешел в «Астон Виллу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 декабря.
1. Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли
Турнир в России собрал гигантскую аудиторию. Коммерческий директор ФИФА в восторге.
2. Квинси Промесу грозит 8 месяцев тюрьмы условно и лишение прав на полгода
Голландец второй раз за полгода попал в полицейские сводки: летом избил жену, а теперь попался на вождении в нетрезвом виде.
3. Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью
Теперь футболистам вменяется причинение легкого вреда здоровью.
4. «Астон Вилла» объявила о переходе Ловре Калинича
Вратарь сборной Хорватии будет выступать в Чемпионшипе.
5. 22 декабря, суббота. Видеотрансляции матчей Серии А и Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол»
«Наполи» – СПАЛ (16:50), «Барселона» – Сельта (19:40), «Ювентус» – «Рома» (22:40).
Фото: Global Look Press