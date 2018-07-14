ЧМ-2018. Матч за 3-е место. Бельгия обыграла Англию и стала бронзовым призером турнира

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче за 3-е место встречались сборные Бельгии и Англии. Бельгийцы одержали победу и стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

ЧМ-2018. Матч за 3-е место
БЕЛЬГИЯ — АНГЛИЯ — 2:0 (1:0)
Санкт-Петербург. 14 июля. 
Стадион «Санкт-Петербург». 64 406 зрителей.
Судья: Алиреза Фагани (Иран).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс (Дембеле, 78), Витсель, Шадли (Вермален, 39), Де Брюйне, Э. Азар, Лукаку (Мертенс, 60).
Англия: Пикфорд, Роуз (Лингард, 46), Джонс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Кейн.
Голы: 1:0 — Менье (4), 2:0 — Азар (82).
Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (78) Витсель (90).

12 (4) удары (в створ) 15 (5)
11 фолы 5
4 угловые 5
1 офсайды 0
43 % владения мячом 57

Англия и Бельгия во второй раз сыграли друг с другом на этом чемпионате мира, на групповой стадии Бельгия победила со счетом 1:0. В этом матче также сильнее оказались бельгийцы. Самый быстрый гол сборной на всех чемпионатах мира забил Менье, сыграв на опережение и поразив ворота Куртуа. А уже под конец встречи Азар, опередив защитников, оказался один на один с вратарем и точным ударом отправил мяч в ближний угол ворот. Сборная Бельгии завоевала бронзу на чемпионате мира в России. 

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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