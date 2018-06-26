ЧМ-2018. Группа С. 3-й тур. Австралия проиграла Перу и покинула турнир

Перу победил Австралию. Обе команды покидают турнир.

Группа С. 3-й тур.

АВСТРАЛИЯ — ПЕРУ — 0:2 (0:1).

Сочи. 25 июня.

Стадион «Калининград». 33 973 зрителя.

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Круз (Арзани, 58), Юрич (Кэйхилл, 53).

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Сантамария, Куэва, Йотун (Акино, 46), Флорес, Тапия (Уртадо, 63), Каррильо (Картахена, 79), Герреро.

Голы: 0:1 – Каррильо (18), 0:2 – Герреро (50)

Предупреждения: Единак (10), Йотун (45), Арзани (60), Рогич (66), Уртадо (79), Миллигэн (88)

3 (25) удары (в створ) 6 (3)

14 фолы 12

8 угловые 3

3 офсайды 1

58 % владения мячом 42

Команды впервые в истории провели очную встречу. Своим матчем сборные завершили групповой этап турнира в Сочи. Австралия в случае победы имела бы возможность занять второе место в группе. Однако эту возможность сборная Австралии упустила. В первом тайме на 18-й минуте гол забил Андре Каррильо с подачи Хосе Паоло Герреро, который стал автором следующего мяча в ворота австралийцев на 50-й минуте встречи — 2:0 в пользу Перу. Однако эта победа уже ничего не значила для перуанцев в турнирном плане. Они вместе с Австралией едут домой.

Фото: FIFA

Источник: еженедельник «Футбол»