ЧМ-2018. Группа Н. 3-й тур. Проиграв Колумбии, Сенегал покидает чемпионат мира

В матче Сенегал – Колумбия обе сборные имели шансы на выход в плей-офф. В упорной борьбе колумбийцы взяли верх.

Группа Н. 3-й тур

СЕНЕГАЛ — КОЛУМБИЯ 0:1 (0:0).

Самара. 28 июня.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Сенегал: Х. Ндиайе, Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Гассама, Гейе, Сане, Куяте, Кейта (Конате, 80), Мане, Сарр, Ньянг (Сакл, 86).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Урибе (Лерма, 83), Х. Родригес (Муриэль, 31), Куадрадо, Кинтеро, Фалькао (Борха, 89).

Гол: 0:1 — Мина (74).

Предупреждения: Мохика (45), Ньянг (51).

7 (3) удары (в створ) 4 (3)

15 фолы 15

1 угловые 3

3 офсайды 3

40 % владения мячом 60

В матче Сенегал – Колумбия африканскую сборную устраивала ничья. В первом тайме игра проходила с преимуществом «львов Теранги», а Садио Мане даже заработал пенальти. Однако просмотрев повтор, арбитр, возможно ошибочно, отменил его. Во второй половине до участников матча дошла весть, что японцы проигрывают в параллельном матче – при таком раскладе в плей-офф выходили бы и Сенегал, и Колумбия. Но южноамериканцы решили не шутить с судьбой и Йерри Мина, после углового, с отскоком отправил мяч в ворота. Сенегал предпринимал попытки отыграться, но было уже поздно. 0:1 — Колумбия с первого места выходит в плей-офф, а восхитившие всех сенегальцы отправляются домой после групповой стадии.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»