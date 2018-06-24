ЧМ-2018. Группа H. 2-й тур. Сенегал и Япония поделили очки

Сборная Сенегала сыграла вничью со сборной Японии. Эта игра стала одной из самых ярких на турнире.
Группа H . 2-й тур.
ЯПОНИЯ — СЕНЕГАЛ — 2:2 (1:1).
Екатеренбург. 24 июня.
Стадион «Екатеренбург Арена». 32572 зрителей
Судья: Джанлука Рокки (Италия).
Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Сибасаки, Хасебе, Кагава (Хонда, 72), Харагути (Окадзаки, 75), Инуи (Усами, 87), Осако.
Сенегал: Ндиай, Сане, Ваге, Сабали, Кулибали, Ндиайе (Ндойе, 81), Гуйе, Сарр, Ндиайе (Куяте, 65), Мане, Ньянг (Диуф, 86).
Голы: 0:1 – Мане (11), 1:1 – Инуи (34), 1:2 – Ваге (71), 2:2 – Хонда (78)
Предупреждения: Ньянг (59), Инуи (68), Сабали (90), Ндойе (90), Хасебе (90).
7 (5) удары (в створ) 13 (3)
8 фолы 15
2 угловые 5
2 офсайды 4
57 % владения мячом 43
Матч между Японией и Сенегалом получился одним из самых ярких на турнире. В первом тайме команды обменялись голами. Эта встреча выводила победителя плей-офф, поэтому настрой на игру был запредельным. Сначала Сенегал открыл счет после ошибки японского вратаря, забив достаточно курьезный гол. В средине тайма Япония сравняла отличным ударом Инуи. Во втором тайме команды продолжили играть активно, желая одержать в матче победу. Япония упустила несколько классных возможностей забить в середине тайма, однако чуть позже вперед вышли африканцы. После этого казалось, что Сенегал уже не отдаст победу, однако в одной из атак соборной Японии голкипер Сенегала совершил грубую ошибку, что позволило «синим самураям» забить. Российским болельщикам стало от этого особенно приятно, так как забил Кэйсукэ Хонда. В концовке обе команды имели шанс на победу, но не хватило удачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»