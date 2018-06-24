ЧМ-2018. Группа H. 2-й тур. Польша крупно проигрывает колумбийцам и лишается шансов на выход в плей-офф

В матче Польша – Колумбия мог определиться первый неудачник группы H. Проигравший в матче лишался бы всех шансов на продолжение борьбы на чемпионате мира.

ЧМ-2018. 2-й тур. Группа H.

ПОЛЬША —— КОЛУМБИЯ 0:3 (0:1).

Казань. 24 июня.

Стадион «Казань-Арена». 42873 зрителя

Судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика)

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Берешиньски (Теодорчик, 72), Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Санчес, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Родригес, Куадрадо, Кинтеро (Лерма, 73), Фалькао (Бакка, 78).

Голы: 0:1 — Мина (40), 0:2 – Фалькао (70), 0:3 – Куадрадо (75).

Предупреждения: Беднарек (61), Горальски (85).

4 (2) удары (в створ) 12 (7)

15 фолы 10

7 угловые 5

1 офсайды 1

46 % владения мячом 54

Во встрече Польша –Колумбия мог определиться первый неудачник группы Н. В случае поражения, команды теряли бы шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф. Игра началась на встречных курсах, но до серьезных угроз доходило редко. В конце первого тайма защитник колумбийцев Йерри Мина оказался неприкрытым в штрафной и воплотил подачу Хамеса в гол, вколотив мяч головой. 0:1 – латиноамериканцы повели в счете. Во втором тайме поляки усилили давление и у Левандовски был реальный момент, но в завершающей стадии его накрыл защитник. А вскоре Радамель Фалькао, избежав офсайдной ловушки, удвоил счет. Спустя пять минут колумбийцы вновь провели контратаку и Хуан Куадрадо, убежав с центра поля, поразил дальний угол ворот Щенсны. На 80-й минуте «красно-белые» имели шанс на сокращение счета, но южноамериканцев выручил Оспина. Этот сэйв дался киперу ценой травмы – остаток матча Оспина играл по сути на одной ноге. 0:3 — Колумбия крупно побеждает, а Польша досрочно лишается шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф. На матче присутствовало 42873 зрителя — это новый рекорд для «Казань-Арены».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»