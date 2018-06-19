ЧМ-2018. Группа H. 1-й тур. Еще одна сенсация мундиаля. Сенегал победил Польшу

Сенегал победил Польшу. Футболист сборной Польши Сионек забил гол в свои ворота.

ЧМ-2018. Группа Н. 1-й тур.

ПОЛЬША — СЕНЕГАЛ — 1:2 (0:2).

Москва. 19 июня. 44190 зрителей

Стадион «Открытие Арена». 44190 зрителей

Судья: Наваф Абдулла Шукралла (Бахрейн)

Польша: Щенсны, Пищек (Берешински, 83), Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски (Беднарек, 46), Крыховяк, Зелински, Гросицки, Милик (Ковнацки, 72), Левандовски.

Сенегал: Х. Н’Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гуйе, А. Н’Диайе (Куйяте, 88), Мане, Диуф (Шейк Ндойе, 62), Сарр, Ньянг (Конате, 75).

Голы: 0:1 – Сионек (37, автогол), 0: 2– Ньянг (60), 1:2 – Крыховяк (86).

Предупреждения: Крыховяк (12), Сане (86).

7 (4) удары (в створ) 4 (2).

8 фолы 15

3 угловые 3

3 офсайды 3

59 % владения мячом 41

Наверное, многие любители футболу думали, что для сборной Польши этот матч будет легкой прогулкой. Но вышло все наоборот. Сборная Сенегала выглядела намного более организовано и в плане атаки, и в плане обороны. У поляков мало что получалось. Уже в концовке первого тайма сенегальцы открыли счет. Гуйе опасно бил из-за пределов штрафной, но на пути мяча встал Сионек, который срезал мяч в свои ворота. А во втором тайме сенегальцы удвоили свое преимущество. И тут умудрились начудить поляки. Они неудачно разыграли мяч, что привело к выходу на пустые ворота Ньянга, которому оставалась лишь не промахнуться, что собственно он и сделал. Сборная Польша сумела лишь отыграть один мяч, усилиями Крыховяка в самой концовке встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»