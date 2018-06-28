ЧМ-2018. Группа G. 3-й тур. Тунис победил Панаму, уступая по ходу матча

Автор: Евгений Морозов 0

В заключительном матче группы G Тунис встречался с Панамой. Африканцы одержали волевую победу, а Панама забила свой второй гол на чемпионате.

Группа G. 3-й тур.
ПАНАМА — ТУНИС — 1:2 (0:0).
Саранск. 28 июня.
Стадион «Мордовия Арена». 37 168 зрителей
Судья: Наваф Шукралла (Бахрейн)
Панама: Пенедо, Торрес (Техада, 56), Овалье, Мачадо, Эскобар, Барсенас, Авила (Арройо, 81), Годой, Гомес, Родригес, Торрес (Каммингз, 46).
Тунис:  Матлути, Бедуи, Хаддади, Наггез, Мерья, Сасси (Бадри, 46), Скири, Слити (Халиль, 77), Шалали, Хазри (Срарфи, 89), Бен-Юссеф.

Голы: 1:0 —  Мерия (33, в свои ворота), 1:1 —  Бен Юссеф (51), 1:2 — Хазри (66).
Предупреждения: Сасси (44), Бадри (71), Авила (78), Гомес (80).

6 (2) удары (в створ) 13 (8)
1 фолы 1
0 угловые 6
4 офсайды 1
30 % владения мячом 70

Сборные Туниса и Панамы сыграли очное противостояние в группе G. Результат матча уже ничего не значил с турнирной точки зрения, однако для этих двух команд эта встреча была исторической. Именно здесь коллективы имели возможность заявить о себе и поиграть в футбол от души. Это они и сделали. С первых минут игра приобрела острый характер, и обе сборные были нацелены на ворота. Спустя полчаса игры Панамцы неожиданно открыли счет. Правда им в этом помог полузащитник Туниса Яссин Мирия. После перерыва Тунис выдал огненное начало и перевернул ситуацию в игре. За двадцать минут африканцы сумели забить два мяча и одержать первую победу на ЧМ за 40 лет. Бен Юссеф еще и вошел в историю — гол 27-летнего форварда стал юбилейным 2500-м на чемпионатах мира.

Фото: FIFA
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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