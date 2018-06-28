ЧМ-2018. Группа G. 3-й тур. Англия проиграла Бельгии, но вышла в плей-офф со второго места

В Калининграде встречались сборная Англии и сборная Бельгии. Победителями стали бельгийцы, матч стал последним на стадионе «Калининград».

Группа G. 3-й тур

АНГЛИЯ — БЕЛЬГИЯ — 0:1 (0:0)

Калининград. 28 июня.

Стадион «Калининград». 33973 зрителя

Судья: Дамир Скомина (Словакия).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэйхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рэшфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален (Компани, 74), Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи.

Гол: 0:1 — Янузай (51).

Предупреждения: Тилеманс (19), Дендонкер (33).

13 (1) удары (в створ) 15 (4)

11 фолы 14

7 угловые 3

2 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Матч лидеров группы G стал последним на стадионе «Калининград» на мундиале в России. Сборная Бельгии стала третьей командой, которая выиграла все матчи группового этапа ЧМ-2018. Победный гол в этой встрече забил Аднан Янузай, который на дриблинге обыграл соперника, продемонстрировав отличную технику. Англия пыталась сравнять счет, но попытки были безуспешны. Обе команды вышли в плей-офф, где встретятся со сборными Японии и Колумбии.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press