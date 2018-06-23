ЧМ-2018. Группа G. 2-й тур. Бельгия громит Тунис

В матче второго тура ЧМ-2018 встречались команды группы G — сборная Бельгии и сборная Туниса. Команда Роберто Мартинеса оказалась сильнее и поднялась на первую строчку таблицы.



ЧМ-2018. 2-й тур.

БЕЛЬГИЯ — ТУНИС — 5:2 (3:1).

Москва. 23 июня.

Стадион «Открытие Арена». 44190 зрителей

Судья: Жаир Марруфо (США)

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллайни, 59).

Тунис: Бен-Мустафа, Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Маалуль, Бронн (Наггез, 24), Мерья, Кауи, Скири, Хазри, Сасси (Слити, 59), Бадри, Бен-Юссеф.

Голы: 1:0 – Азар (6, с пенальти), 2:0 Лукаку (16) 2:1 – Бронн (18), 3:1 – Лукаку (45) 4:1 – Азар (51) , 5:1 – Батшуайи (90), 5:2 — Хазри (90)

Предупреждение: Сасси (14)

25 (3) удары (в створ) 15 (5)

12 фолы 13

5 угловые 2

3 офсайды 3

49 % владения мячом 51

В матче второго круга чемпионата мира встречались сборная Бельгии и сборная Туниса. В первом матче бельгийцы уверенно обыграли аутсайдеров группы G — сборную Панамы. А африканская сборная начала мундиаль с проигрыша сборной Англии. Весь матч тунисцы отбивались, но в самом конце игры Харри Кейн добыл победу своей сборной. В этом матче команда Роберто Мартинеса начала резво, уже на пятой минуте Эден Азар забил гол с одиннадцатиметровой отметки. А удвоил счет Ромелу Лукаку, поразив ворота Фаруки Бен-Мустафы. Долго ждать ответа не пришлось, через две минуты Дилан Бронн забил шикарный гол, но покинул поле из-за травмы через несколько минут. Второй тайм получился еще более огненным. Три гола от двух команд. Итоговый счет говорит сам за себя.

Фото: Сергея Дроняева

Источник: Еженедельник «Футбол»